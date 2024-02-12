20 днів у Маріуполі: режиссер фильма получил престижную награду в США

Мстислав Чернов, режиссер фильма «20 днів у Маріуполі», получил премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards) за свой фильм. Об этом сообщается на сайте премии. 76-церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

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«20 днів у Маріуполі» – режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. Он получил премию за выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино.

В ленте показано начало полномасштабного вторжения россии в Украину, бомбардировка роддома в Мариуполе, а также спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного россиянами города.

К созданию картины присоединились фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналистка Василиса Степаненко. Они стали последними международными журналистами в Мариуполе и получили Пулитцеровскую премию.

Фильм «20 днів у Маріуполі» номинирован на «Оскар» в категории «лучший документальный фильм».

Также фильм номинирован на британскую премию БАФТА (BAFTA Film Awards), в категориях «лучший документальный фильм» и «лучший неанглоязычный фильм».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals)

Фото — кадри з фільму