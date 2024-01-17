Соня Морознюк сообщила о расставании с Гринкевичем: что известно

Художница Соня Морозюк сообщила о расставании с Романом Гринкевичем. Она не будет выходить замуж за сына фигуранта коррупционного скандала. Об этом она написала сегодня, 17 января, в своем Instagram.

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– Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, предавшим мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк, – заявила девушка.

Две вещи, которые по ее словам подарил ей Роман – кольцо и колье – Соня Морозюк планирует продать. Полученные средства девушка обещает отдать на ВСУ и рассказать, как именно она это сделала.

– Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи – квартиры, машины, недвижимость, что угодно – я отвергаю, и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Благодарю всех, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами, — заявила Морозюк.

Чтобы это доказать, девушка выложила фото своей руки уже без кольца от Романа.

Напомним, что Соня Морозюк была обручена с сыном фигуранта коррупционного скандала, стало известно в конце прошлого года. Произошло это после открытия персональной выставки художницы в Киеве. Соня уверяла, что ничего не знала о «бизнесе» Романа, с которым была знакома всего пять месяцев.

Также молодая художница объяснила, откуда у нее две квартиры, и доказывала, что Гринкевич не причастен к их покупке.

Сегодня, 17 января, ДБР вручило подозрение Роману Гринкевичу (экс-невесте Соне Морозюк) в создании преступной организации. На него оформлены несколько строительных фирм, фигурирующих в расследовании. До этого официальные обвинения органы предъявляли только отцу Романа, бизнесмену Игорю Гринкевичу. Также, в этот же день отцу Романа Гринкевича, Игорю Гринкевичу, объявили новое подозрение — в нанесении государственному бюджету Украины ущерба на почти миллиард гривен.

11 января Агентство по розыску и менеджменту активов опубликовало список элитной недвижимости, принадлежащей Гринкевичу и его окружению. Среди них числятся две квартиры в собственности Морозюк. Это значит, что следователи будут проверять, куплены ли эти квартиры за коррупционные деньги. Но Морозюк сразу заявила, что квартиру купил ее отец.

У Игоря Гринкевича уже два подозрения. Первое подозрение Гринкевичу сообщили еще в декабре 2023 года, когда тот якобы хотел дать взятку одному из руководителей ДБР в 500 тысяч долларов.

Второе подозрение относится к созданию преступной организации. В ГБР заявили, что предприниматель «создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами». Для этого он якобы заключил договоры с Минобороны на поставку некачественной военной одежды. Это нанесло бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен.

После скандалов министерство обороны решило разорвать соглашения с компаниями, связанными с Гринкевичами, являющимися одними из крупнейших их поставщиков.

Сын бизнесмена Роман Гринкевич ранее заявлял, что «уверенный» – деятельность его семьи «происходила в условиях действующего законодательства».

Фото — Instagram