Добірка музичних новинок за тиждень в Україні: усі найсвіжіші прем’єри в одному місці! Заціни нові пісні з 8 по 14 січня 2024 просто зараз. Для тебе – наша добірка!

Сьогодні нам усім необхідно хоч іноді відволікатися від новин. Від того, щоб нескінченно скролити стрічку та дивитися інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні. Ми зібрали добірку нових треків, які точно заслуговують місця в твоєму плейлисті.

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ZLATA OGNEVICH – Все Невипадково

У свій день народження талановита артистка Zlata Ognevich порадувала шанувальників виходом нового міні-альбому під назвою «‎Віддаю»‎. Також вона презентувала кліп на одну з пісень альбому, а саме: «Все невипадково». У ньому артистка показала ексклюзивні архівні кадри з дитинства. Це відчуття зв’язку із минулим стає ключовим елементом в новому кліпі, своєрідним мостом, що з’єднує минуле та сучасність артистки.

KAZKA – Тону

Попри складнощі, які виникали на шляху, KAZKA створила трек, що полюбиться слухачеві, він приречений на перші місця у трендах та прослуховування на репіті. Пісня про хімію кохання. Про силу, яка збиває з ніг, змушує тонути та не дозволяє опиратися. Ритмічний трек, який легко запам‘ятовується та викликає бажання танцювати.

ZLATA OGNEVICH – Співаю (Ла-ла-ла)

Zlata Ognevich пройшла незвичні для себе випробування та за 12 годин в команді з ведучим і саундпродюсером створила трек «‎Співаю (ла-ла-ла)»‎. Пісня про те, що все можна змінити у кращий бік. Будь-яка ситуація дозволяє думати позитивно. Не варто звинувачувати обставини навколо, треба змінювати своє ставлення до речей.

MITSKEVYCH – МАЙ СТИЛЬ

За словами Міцкевича «Май стиль» – трек про те, що все у цьому житті можливо. І якщо людина хоче змін, вона зможе відштовхнутись ногами навіть від найглибшого дна та виплисти на поверхню. Сам співак зізнається, що десять років тому у нього була жорстка наркотична залежність. І трек «Май стиль» нагадує йому про ті часи, коли він прийняв важливе для себе рішення змінити життя.

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