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Український плейлист! Прем’єри тижня, які варто почути кожному | з 8 по 14 січня

українські пісні

Добірка музичних новинок за тиждень в Україні: усі найсвіжіші прем’єри в одному місці! Заціни нові пісні з 8 по 14 січня 2024 просто зараз. Для тебе – наша добірка!

Сьогодні нам усім необхідно хоч іноді відволікатися від новин. Від того, щоб нескінченно скролити стрічку та дивитися інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні. Ми зібрали добірку нових треків, які точно заслуговують місця в твоєму плейлисті.

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ZLATA OGNEVICH – Все Невипадково

У свій день народження талановита артистка Zlata Ognevich порадувала шанувальників виходом нового міні-альбому під назвою «‎Віддаю»‎. Також вона презентувала кліп на одну з пісень альбому, а саме: «Все невипадково». У ньому артистка показала ексклюзивні архівні кадри з дитинства. Це відчуття зв’язку із минулим стає ключовим елементом в новому кліпі, своєрідним мостом, що з’єднує минуле та сучасність артистки.

KAZKA – Тону

Попри складнощі, які виникали на шляху, KAZKA створила трек, що полюбиться слухачеві, він приречений на перші місця у трендах та прослуховування на репіті. Пісня про хімію кохання. Про силу, яка збиває з ніг, змушує тонути та не дозволяє опиратися. Ритмічний трек, який легко запам‘ятовується та викликає бажання танцювати.

ZLATA OGNEVICH – Співаю (Ла-ла-ла)

Zlata Ognevich пройшла незвичні для себе випробування та за 12 годин в команді з ведучим і саундпродюсером створила трек «‎Співаю (ла-ла-ла)»‎. Пісня про те, що все можна змінити у кращий бік. Будь-яка ситуація дозволяє думати позитивно. Не варто звинувачувати обставини навколо, треба змінювати своє ставлення до речей. 

MITSKEVYCH – МАЙ СТИЛЬ

За словами Міцкевича «Май стиль» – трек про те, що все у цьому житті можливо. І якщо людина хоче змін, вона зможе відштовхнутись ногами навіть від найглибшого дна та виплисти на поверхню. Сам співак зізнається, що десять років тому у нього була жорстка наркотична залежність. І трек «Май стиль» нагадує йому про ті часи, коли він прийняв важливе для себе рішення змінити життя.

ROMA TUZ – ПОМАДА

Молода та перспективна співачка ROMA TUZ презентує пісню «Помада» про вольову жінку, яка не хочe вірити у зраду коханого. За сюжетом пісні, вона до останнього думає, що помиляється. Проте бере усю волю в кулак і залишає того, кому віддала своє серце. 

Здається, наче весь відеокліп на трек «Помада» співачка просто ремонтує авто. Проте у цьому є відвертий символізм. Адже автомобіль виступає поламаною душею героїні, яку вона намагається полагодити. Її тендітна душа наодинці переживає усі болючі моменти. Проте її сталевий погляд демонструє силу духу.

Angela – Холодне місто

Співоча королева краси ANGELA представляє перший у 2024 році сингл – «Холодне місто». Пісня як ніколи актуальна для тих, хто хоче почати нове життя у році та залишити у минулому болі та невдачі минулого. ANGELA, будучи автором та виконавицею, продовжує досліджувати теми, присвячені розриву та трансформації стосунків. Сингл «Холодне місто» є ліричним продовженням хітів «Твої очі», «Відпусти» та «В оригіналі».

Seve Clain & Hanna Stark – Go Away

– Мінус треку в сирому варіанті, я зробив два-три роки тому. Скинув його Ані та запропонував співпрацю. Їй сподобалося, тоді ми записали жіночий вокал. Потім поступово додали гітару. В кінці я його вдосконалив, так і з’явився трек Go Away. Музику до цієї композиції написав я, а слова Аня. Цікаво те, що слова Аня писала, коли лежала в лікарні під крапельницею. Памʼятаю, вона мені записала на диктофон частинку вокалу, щоб я сказав свою думку. Мені одразу сподобалося! Трек створили за три місяці. Ми нещодавно знову переписували вокал, оскільки були певні нюанси та хотіли вдосконалити деякі моменти, – розповідає Seve Clain.

Співпраця артистів була досить випадковою. Вони працювали на одному корпоративі. Северин був ді-джеєм, Анна співала. Після завершення свята, Северин подав ідею для створення спільного проєкту. Було написано декілька пісень, одна з яких «Go Away».

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