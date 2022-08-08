Андрей Хлывнюк рассказал как отвлекается на службе (ФОТО)

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк, сначала защищавший Украину в терробороне, а впоследствии в патрульной полиции, показал и рассказал, как отдыхает на службе
Артист выложил фото в своих соцсетях, где видно, как он лежит в полном обмундировании с оружием в окопе на земле.
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Также Андрей Хливнюк рассказал, что помогает ему отвлекаться от прилетов. После ужина он идет отдыхать в наушниках, находит на YouTube звуки природы и слушает их пару часов, пока удается поспать. Это все певец делает для того, чтобы не слышно звуков дальних прилетов.
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