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Участник «Пары на миллион» Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход

Участник «Пары на миллион» Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход

Украинский комедиант и участник реалити Нового канала пройдет 850 километров пешком, чтобы собрать средства на три «скорых»

Шестого августа чемпион юмористического шоу и участник «Пары на миллион» (Новый канал) Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход через всю Украину – от Черного моря до Говерлы – ради сбора средств на три машины скорой помощи. Завершить его планирует 24 августа, в День Независимости Украины.

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Участник «Пары на миллион» Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход

За 18 дней Марк пройдет 850 километров – почти по 50 километров в день. За это время он планирует собрать 2,85 млн гривен.

— «Быстрый поход» — это реалити-приключение, за которым я призываю вас наблюдать и донатить! Вместе мы дойдем! К победе! — призвал участник реалити Нового канала.

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Участник «Пары на миллион» Марк Куцевалов отправился в благотворительный реалити-поход

Это не первое благотворительное мероприятие, в котором участвует комедиант. Он выступает на импровизациях и других юмористических шоу.

Следить за приключениями Марка Куцевалова можно по ссылке: https://www.instagram.com/p/Cg4JAu3tSit/

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