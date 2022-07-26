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«Усе, що ви даєте на армію, йде на армію»: Сергей Притула – о деньгах для работников своего Фонда

Сергей Притула – о деньгах для работников своего Фонда

Основатель Благотворительного фонда рассказал, откуда берет деньги на зарплату волонтерам, работающим у него на постоянной основе

С первого дня полномасштабной войны в Украине ведущему Нового канала Сергею Притуле удалось организовать свою волонтерскую деятельность, которой он занимался последние восемь лет, так, что все заработало как часы. На базе своего офиса в Киеве он создал собственный Благотворительный фонд, где начали работать не десять и не двадцать человек. С каждым днем количество волонтеров увеличивалось, связи распространялись по миру, а помощь ВСУ приумножалась огромными темпами.

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Сергей Притула – о деньгах для работников своего Фонда

– Зараз щоденною роботою у Фонді займається, мабуть, сотні дві людей, – рассказывает Притула. – Хтось працює на абсолютно волонтерських засадах. Є люди, які поєднують роботу в структурі Фонду з роботою, яка приносить їм прибуток. Наприклад, у нас є хороший козак Сергій, який цілий день працює у Фонді, ввечері переключається на виконання замовлень, які надходять на його невеличку IT-компанію. А потім він розбиває мені серце тим, що колеги кажуть: «Знаєш, а Сірий у нас працює і ще й донатить». Я прийшов його обійняти, сказати, що такі вчинки дуже шляхетні, а він відповів: «Мені в цьому сенсі просто! Я бачу, куди даю гроші, і точно знаю, що вони ефективно використовуються».

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Сергей Притула отметил, что есть люди, которые работают исключительно в его Благотворительном фонде.

Сергей Притула – о деньгах для работников своего Фонда

– Такі працівники мають певну фінансову підтримку завдяки деяким українським бізнесам, які прийняли для себе рішення допомагати нашому колективу, – говорит он.

Часто Притулу обвиняют в соцсетях, что он тратит собранные деньги на зарплату работникам Фонда. Хейт Сергея не пугает. Но без ответа этот вопрос не остался. Все справедливо!

Сергей Притула – о деньгах для работников своего Фонда

– Люди, які мене трішки не люблять, починають розганяти історії, що Притула може брати гроші на роботу фонду з тих коштів, які приходять на рахунки. Кажу вам одразу – це нісенітниця! – объясняет волонтер. – Усі звикли, що згідно чинного законодавства України фонд на утримання себе, на операційку може залишати до 20% з надходжень, які акумулюються на його рахунках. З рахунків Благодійного фонду Сергія Притули, на які ви донатите гроші, на роботу фонду не береться ні копійки! Люди, які тут працюють, не отримують бонусів з тих грошей, які ви даєте на армію. Усе, що ви даєте на армію, йде на армію. Якщо людям, які в мене працюють, потрібна підтримка, то я йду до бізнесу, кланяюся йому в ніжки і прошу фінансово підтримати цих людей.

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