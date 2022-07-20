Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке и мятой рубашке

Голливудский актер Брэд Питт удивил появлением на красном тротуаре премьеры своего фильма «Скоростной поезд» в Берлине

Один из главных секс-символов современного кино выбрал для выхода льняной костюм с юбкой. Образ Питт дополнил стильными очками и розовой рубашкой. На нем этот образ, честно говоря, смотрится очень стильно и гармонично.

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Фильм «Скоростной поезд» трейлер, Брэдд Питт

В новом фильме режиссера Дэвида Литча Брэду Питту досталась роль наемного убийцы по прозвищу «Солнышко».

Напомним, триллер основан на романе японского писателя Котаро Исаки «Мария Битл» и рассказывает историю пяти наемных убийц, которые оказываются в одном скоростном поезде, следующем из Токио. Они узнают, что их миссии связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.

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