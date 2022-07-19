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Эмилии Кларк удалили часть мозга: «Чудо, что я могу говорить»

Эмилии Кларк удалили часть мозга: Чудо, что я могу говорить

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк поделилась подробностями о своих сложных операциях на головном мозге. О двух хирургических вмешательствах, которые британская актриса перенесла в 2011 и 2013 годах, она рассказала в интервью Variety.

В результате инсульта на съемках «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла две операции по удалению аневризмы и боролась с симптомами болезни. Сама Эмилия считает, что ей действительно повезло, она видела снимки головного мозга и там не хватает одного участка.

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«Это чудо, что я могу говорить, членораздельно, и жить своей жизнью абсолютно нормально без каких-либо последствий. Я отношусь к очень, очень, очень небольшому проценту людей, которые смогли это пережить», – сказала Кларк.

После пережитого Эмилия Кларк создала благотворительную организацию под названием SameYou и начала заниматься финансированием людей с подобными проблемами.

Фото: Getty Images

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