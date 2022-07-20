Ален Делон прочитал стих Тараса Шевченко в Париже

Легендарный французский актер и режиссер Ален Делон стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко. Декламация поэзии прошла в рамках проекта солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины во Франции.

«Уникальная встреча с уникальным человеком… Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной», – написали представители украинского посольства во Франции в сети.

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Поэзию Кобзаря 86-летний актер зачитал перед камерами. Вскоре записи будут обнародованы и доступны широкой публике.

Фото: Getty Images

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