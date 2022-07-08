Даша Астафьева выразила свое восхищение женщинами откровенным постом

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая с начала полномасштабного вторжения помогала в приютах для переселенцев, выразила восхищение украинскими женщинами в соблазнительном видео.

В своем Instagram звезда опубликовала короткий видеоклип, поразивший ее подписчиков. В видео Даша Астпфьева предстала в чувственном и откровенном образе, присущем ей.

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«Відверто пишаюсь жінками, які примножують красу цього світу. Війна показала як багато гідних та талановитих серед них,попри все, що нашим людям приходиться переживати і бачити…Це великий дар так заломлювати та транслювати, через біль та розчарування всередині», — подписала видео селебрити.

Подписчикам такой контент от Даши Астпфьевой пришелся по душе. Они понравились образу певицы и ее энергетике в ролике.

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