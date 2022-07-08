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Alina Pash выпустила песню Heaven: Написана после бомбардировки роддома в Мариуполе

Аліна Паш Heaven

По состоянию на утро 1 июля 2022 года
более 989 детей пострадали
в Украине в результате полномасштабной
вооруженной злости Рф.

345 из них – погибли.

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Сегодня, 8 июля, в День семьи Alina Pash выпустила первую песню с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Песня Heaven и видео посвящены детям, которые страдают от войны каждый день.

Песня Heaven была написана сразу после бомбежки роддома в Мариуполе. Эта трагедия – рана, которая не заживет никогда. И еще более невыносимая боль приходит от осознания того, что подобные преступления совершаются россией каждый день.

На сегодняшний день мы имеем ужасную статистику – тысячи жизней разрушены. Самое страшное, что от войны страдают дети. Поэтому видео полно боли и отчаяния, которые мы, украинцы, должны трансформировать в силу и свет ради будущего нашей страны и последующих поколений.

Клип на песню Heaven был снят в Литве, в поселении Кернаве, средневековой столице Литовского княжества. В съемках приняли участие вынужденные переселенцы из Украины (в частности, семья, которая спаслась из-под оккупации в Херсонской области).

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Также в видео вы можете увидеть украинскую актрису Викторию Булитко и комикесу Наталью Гарипову.

Видео снято при поддержке River Sound Studio и неравнодушных представителей киноиндустрии, которые на добровольной основе предоставили локацию, технику и помогли в съемочном процессе. Неравнодушие людей Балтии к нашему горю умиляет и внушает веру в человечество.

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— Первые две недели войны казались одним бесконечным страшным сном – есть не получалось, спала по несколько часов, тело становилось серым и тяжелым… Но когда Папа мобилизовался, в последний наш ужин перед выездом, он обратился ко мне с просьбой: «Ты выбрала нести свет через творчество, через музыку, верно? Это твой личный сознательный выбор, как Я помню. Итак, делай это и сейчас. Не потеряй в себе творца. Создавай и распространяй правду об Украине, как слышит твое сердце». Я никогда не забуду этот взгляд, тот разговор. С тех пор Я вкладываю все свои эмоции в первую очередь в песни, исписывая свой блокнот. Там много болезненного, невыносимого, но в то же время сильного и прорывного. Пожалуй, никогда в жизни Я так сильно не верила в силу добра и в силу земли, откуда Я родом, – комментирует новую работу Alina Pash.

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