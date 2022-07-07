Jerry Heil, alyona alyona та співачка Ela випустили спільний трек KUPALA (ВІДЕО)

alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню KUPALA, которая посвящена традиционному празднику Ивана Купала. В композиции приняла участие немецкая певица с украинскими корнями.

Немецкая певица спела на украинском и немецком языках.

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– Она с легкостью включилась в работу. Смогла вспомнить свои украинские корни и спеть припев в той манере, в которой мы ее очень сильно просили. Элла очень глубокая, творческая личность. Она имеет прекрасный голос и написала очень глубокий куплет, в котором спела о девичьей силе, любви и силе наших украинских душ, — пишет alyona alyona об Ela.

За основу припева KUPALA были взяты купальские песни, а в клипе показаны кадры фильма «Вечер на Ивана Купала» (1968) режиссера Юрия Ильенко.

— В песне – четыре стихии. Огонь, вода, земля и воздух. Сотни поколений. Два языка, — описывают трек автора.

— Для меня этот сеанс написания песен был очень особенным и эмоциональным, поскольку он связал меня с моими украинскими корнями, и я очень благодарна, что имела возможность встретиться и поработать с этими фантастическими женщинами, — рассказала alyona alyona в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

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