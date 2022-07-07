Подчиненная Илона Маска родила ему близнецов

Знаменитость не разглашала пополнение в своей семье

Миллиардер и изобретатель Илон Маск снова стал отцом. Правда, это произошло еще в ноябре 2021 года. Исполнительный директор проекта Neuralink Шивон Зилис родила боссу близнецов. До правды докопались западные медиа.

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Оказалось, что за несколько недель до того, как у Маска и Граймс родился второй ребенок, 51-летний миллиардер стал папой еще двух близнецов. миллиардер имел связь с исполнительным директором проекта Neuralink Шивон Зилис. Но официально об этом никто не сообщал. Тайна раскрылась из-за судебных документов, которые были опубликованы сегодня.

Согласно им, 51-летний генеральный директор Tesla стал отцом близнецов от Шион Зилис в ноябре прошлого года. Близнецы родились в Остине, штат Техас. В апреле Маск и Зилис обратились в окружной суд Техаса с просьбой изменить имена их детей, чтобы они «носили фамилию своего отца и имели фамилию своей матери как часть их второго имени». Это означает, что детей Илон Маск признал.

Теперь Илон Маск воспитывает девять детей. Его первенец Дакота от писательницы Джастин Уилсон умер в детстве, позже она родила близнецов Гриффина и Ксавьера и тройняшек по имени Дамиан, Саксон и Кай. От певицы Граймс у изобретателя подрастают сын X A-Xii и дочь Exa Dark Sideræl.

Фото: Getty Images

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