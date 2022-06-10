Илон Маск посоветовал сотрудникам Tesla игнорировать тему «Twitter»

Илон Маск дал инструкции своим сотрудникам по поводу его скандальной темы покупки социальной сети Twitter

Попытка Илона Маска купить Twitter на первый взгляд не имеет ничего общего с Tesla, но в известной степени она повлияла на компанию. Об этом пишет издание ixbt.

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Во-первых, Маск продал акции Tesla на миллиарды долларов для финансирования приобретения, что негативно повлияло на акции. В свою очередь это влияет на моральный дух сотрудников Tesla, поскольку влияет на акции, которые могут составлять значительную часть их вознаграждения. Во-вторых, вокруг приобретения было много споров, которые затрагивают сотрудников Tesla на политическом уровне.

В итоге на собрании один из сотрудников спросил Маска: «Как драма в Twitter влияет на людей в Tesla и что… вы можете сделать, чтобы оградить их от этого». Генеральный директор Tesla задумался на секунду и ответил:

— Ну вы знаете. Игнорируйте Twitter. Игнорируйте. Игнорируйте.

Затем Маск снова сравнил Twitter с «цифровой городской площадью» и упомянул, что в идеале на ней будут присутствовать около 80% американцев.

Фото — Getty Images

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