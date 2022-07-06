Первый концерт Макса Барских в Киеве с начала войны. Как это было?

Выступление певца состоялось вчера, 5 июля, на станции метро «Майдан Независимости»

Со сцены прозвучали не только золотые хиты Барских, давно ставшие визитной карточкой музыканта («Туманы», «Неверная», «Танцевать», «Моя любовь», «Неземная, «Небо»), но и последние треки, написанные во время войны –гимны народного сопротивления – «Буде весна», «Чекай мене», Don’t Fuck with Ukraine.

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Мероприятие состоялось в поддержку военных ВСУ, их семей, спасателей, волонтеров и всех приближающих победу Украины в войне.

«Вчера в Киеве в особом месте состоялся мой первый концерт с начала войны. Совсем недавно это была просто станция «Майдан Независимости», сегодня – это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть своими глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас – большая гордость и честь. Смотрите телевизионную версию концерта в скором времени!» – подписал эмоциональные фотографии из выступления Барских.