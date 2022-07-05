Кто объединяет «Гарри Поттера» и «Очень странные дела»? Интересный факт

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Те, кто уже видели четвертый сезон «Очень странных дел» от Netflix, наверняка не раз ловили себя на мысли, что лицо актера, исполнившего роль Номера Один, Генри кажется им знакомым. И действительно, вы точно видели его раньше, и скорей всего, не один раз!
33-летний британский актер Джеймс Меткалф Кэмпбелл Бауэр появляется на экранах достаточно часто. Фанам серии фильмов о Гарри Поттере он знаком, как… юный Геллерт Грин-де-Вальд. («Гарри Поттер и Дары Смерти 1, 2»).
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Эту же роль он Джеймс Бауэр сыграл и в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 2018 года.
В 2010 году Джеймс встречался с актрисой Бонни Райт (Джинни Уизли), ходили даже слухи о помолвке пары. Но в 2012 актеры разошлись.
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Одной из первых для Джеймса Бауэра стала роль в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», в котором он сыграл Энтони Хоупа, юношу, безудержно влюбленного в дочь Суини Тодда.
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Если вы еще не видели четвертый сезон «Очень странных дел», советуем выделить время и все-таки посмотреть новинку, хотя бы чтоб увидеть Джеймса Бауэра в роли чрезвычайно харизматичного Номера Один. Больше не расскажем, что не спойлерить, но сезон получился очень ярким!
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Фото: Getty Images