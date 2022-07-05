Кто объединяет «Гарри Поттера» и «Очень странные дела»? Интересный факт

Те, кто уже видели четвертый сезон «Очень странных дел» от Netflix, наверняка не раз ловили себя на мысли, что лицо актера, исполнившего роль Номера Один, Генри кажется им знакомым. И действительно, вы точно видели его раньше, и скорей всего, не один раз!

33-летний британский актер Джеймс Меткалф Кэмпбелл Бауэр появляется на экранах достаточно часто. Фанам серии фильмов о Гарри Поттере он знаком, как… юный Геллерт Грин-де-Вальд. («Гарри Поттер и Дары Смерти 1, 2»).

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Эту же роль он Джеймс Бауэр сыграл и в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 2018 года.

В 2010 году Джеймс встречался с актрисой Бонни Райт (Джинни Уизли), ходили даже слухи о помолвке пары. Но в 2012 актеры разошлись.

Поклонникам саги «Сумерки» актер Джеймс Меткалф Кэмпбелл Бауэр знаком как блондин Кай из клана Вольтури.

Одной из первых для Джеймса Бауэра стала роль в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», в котором он сыграл Энтони Хоупа, юношу, безудержно влюбленного в дочь Суини Тодда.

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Если вы еще не видели четвертый сезон «Очень странных дел», советуем выделить время и все-таки посмотреть новинку, хотя бы чтоб увидеть Джеймса Бауэра в роли чрезвычайно харизматичного Номера Один. Больше не расскажем, что не спойлерить, но сезон получился очень ярким!

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Фото: Getty Images