Святослав Вакарчук стал папой во второй раз

Певец Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз 21 июня 2022 года, но информацию об этом он и его избранница скрывали. Первые подробности о звездном пополнении в семье, читай в материале Нового канала

О том, что Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз, стало известно в эфире национального телемарафона. У лидера группы «Океан Эльзы» родилась дочь от продюсера Евгении Яцуты. Ее назвали Соломией, что означает «мир».

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В прошлом году у Святослава Вакарчука и Евгении Яцуты родился первенец – сын Иван. Звездная пара не хочет разглашать никакой другой информации о наследниках. И просит с уважением отнестись к их праву на частную жизнь.