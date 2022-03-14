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Святослав Вакарчук заспівав у центрі для переселенців

Святослав Вакарчук заспівав у центрі для переселенців

Артист намагається підтримати українців, які вимушено покинули свої домівки

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук дав маленький імпровізований концерт у львівському центрі, який замається переселенцями. Про це стало відомо з соцмереж співака.

Прямісінько серед ліжок у маленькому закритому стадіоні Вакарчук взяв до рук гітару та виконав хіт гурту «Океан Ельзи» разом з «Один в каное» під назвою «Місто весни». Люди, які у той час перебували у центрі, повсідалися на глядацькі стільці стадіону та слухали артиста.

«Додати можу лише одне — нам всім потрібна наша Перемога», – підписав свій пост Вакарчук, таким чином згадуючи волонтерський штаб «Нам потрібна перемога», який знаходиться у центрі.

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