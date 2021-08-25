Святослав Вакарчук вперше став батьком: відомо ім'я новонародженого сина

Тепер офіційно! Святослав Вакарчук розсекретив ім’я новонародженого сина
Лідер гурту «Океан Ельзи» вперше став батьком
Сьогодні, 25 серпня, Мережу підірвала новина про те, що 46-річний Святослав Вакарчук вперше став батьком. У музиканта народився син, його назвали Іваном — на честь дідуся. Інформацію на запит «КП в Україні» підтвердила пресслужба українського рок-гурту «Океан Ельзи», фронтменом якої є новоспечений батько.
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З чуток, син Святослава Вакарчука з’явився на світ ще 19 серпня, під час концерту колективу в одному з одеських клубів. Представники артиста цю інформацію спростували, і підкреслили, що новоспечені батьки не планують ділитися ніякими подробицями про малюка та його народження. Святослав Вакарчук і його кохана просять із повагою поставитися до їх рішення і права на особисте життя.
Нагадаємо, минулого місяця стало відомо, що Святослав Вакарчук розлучається з Лялею Фонарьовою після 20 років шлюбу. Усі подробиці читай на сторінках сайту Нового каналу.
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