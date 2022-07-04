Тейлор Свифт тайно обручилась со своим бойфрендом

Пара не собирается объявлять о свадьбе публично

Американская певица Тейлор Свифт собралась замуж! После нескольких лет отношений британский актер Джо Элвин тайно сделал предложение артистке. Об этом пишет The Sun.

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Как пишет медиа со ссылкой на инсайдера из близкого окружения жениха, Тейлор Свифт и Джо Элвин тайно обручились еще несколько месяцев назад, но лишь недавно рассказали об этом близким друзьям. Девушка даже не носит обручальное кольцо публично, чтобы избежать вопросов журналистов.

«У Тейлора хорошее кольцо, но она носит его только дома, то есть за закрытой дверью. Опять же, только горстка людей знает подробности о свадьбе. Тейлор не рассказала о помолвке даже своей команде. Они хотят, чтобы их любовь была подальше от камер, поэтому когда они обменяют клятвами, не будет ни Vogue, ни Rolling Stone, ни Hello», — рассказал приятель звезд.

Все подробности предстоящей свадьбы держатся в секрете. Желаем счастья прекрасной паре!

Фото: Getty Images

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