NK, TVORCHI и MELOVIN — о благотворительном концерте в Праге

28 июня Новый канал покажет благотворительное событие, в котором приняли участие топовые украинские звезды

За четыре месяца полномасштабной войны россии против Украины пострадали тысячи мирных жителей – как взрослых, так и детей. Чтобы помочь им, топовые украинские звезды – NK, MELOVIN, KAZKA, ALEKSEEV, TVORCHI, Jerry Heil – приняли участие в благотворительном концерте в Праге, во время которого собирали средства для больниц, в которых помогают пострадавшим от военной агрессии.

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– 22 июня 81 год назад в нашу страну пришла Вторая мировая. И с тех пор эта дата стала для всего мира очередным напоминанием о жестокости и бессмысленности войны, о страшной цене, которую мир заплатил, чтобы будущие поколения больше никогда не испытали этого ужаса, — рассказала NK. — Прошли годы, и одна страна снова начала войну — такую же бессмысленную, такую же коварную и истребляющую — против другой, независимой, свободной и прекрасной державы. Та страна забыла, как это страшно, когда города уничтожают, убивают тысячи людей и оставляют раны на каждом, кого эта война касается, — не всегда физические, но всегда душевные. Она забыла, но я верю, что мир не забыл. Верю, что мы продолжим вместе бороться, чтобы вернуть мир, верю в поддержку других стран и в то, что каждое доброе дело имеет значение. Поэтому в День памяти жертв войны я приняла участие в благотворительном событии Ukrainian Freedom Voices в Праге в рамках фестиваля Metronom. Оно нацелено на сбор средств для украинских больниц и пострадавших деток, которые там находятся. Благодарна Чехии и организаторам за внимание к Украине и помощь украинцам. Вместе с вами делаем все возможное, чтобы жертв войны не становилось еще больше. Мы боремся. Мы помним. Мы победим. Слава Украине!

Концерт будет транслировать 28 июня в 22:30 Новый канал. Во время него вы сможете не только насладиться композициями любимых исполнителей и услышать премьеру песни MELOVIN «Мені не дзвони», но и сделать доброе дело.

— Во время трансляции вы можете отсканировать QR-код на экране и присоединиться к сбору средств для украинских больниц и пострадавших от войны детей, которые сейчас и находятся в этих больницах! – отметил MELOVIN.

— Впечатлило количество украинских флагов на улицах Праги и на благотворительном концерте, где выступали. Увидели их здесь десятки и сотни! – добавили участники группы TVORCHI. — Эта поддержка очень важна, но мы ее получили не просто так, мы ее заслужили. И делаем это каждую минуту, пока на нашей родной земле умирают украинцы, защищая всю Европу. Наша беззаветная борьба не напрасна. Мир с нами, а мы продолжаем сражаться. К победе.

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