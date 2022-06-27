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Шон Пенн вернулся в Украину и посетил Ирпень и Бучу

Шон Пенн вернулся в Украину и посетил Ирпень и Бучу

Знаменитость продолжает поддерживать нашу страну в борьбе против российской аресии

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн снова приехал в Украину. Это уже второй визит звезды во время полномасштабной войны. Сначала Шона Пенна была замечена в Киеве, а позже он побывал в Буче и Ирпене.
В Украине Шон Пенн снимает документальный фильм о том, как наша страна держится в тяжелейших условиях во время российской агрессии. Подробности ленты пока не разглашаются. Но уже известно, что в фильме будут интервью с выдающимися личностями, ветеранами, военными в Украине.

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В рамках съемочного процесса Шон Пенн побывал на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Также в ноябре 2021 года актер неожиданно посетил зону боевых действий в Донбассе.

Напомним, Шон Пенн поддержал Украину в борьбе с российскими оккупантами. Его благотворительный фонд CORE обязался помогать украинским беженцам, которые продолжают прибывать в Польшу, спасаясь от войны.

Фото: Getty Images

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