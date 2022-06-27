Пісню «Океана Ельзи» заспівав маленький Лео з Ірпеня (Відео)

Маленький Леон Буша з Ірпеня, який вразив світ виконанням пісні «Ой у лузі червона калина» в квітні 2022, знову розчулив мережу своїм співом. Цього разу малюк заспівав трпек «Океана Ельзи» – «Човен»

Всі пам’ятають чарівного трирічного білявого хлопчика, Леона Буша, чиє виконання пісні про калину розійшлося світом у квітні 2022. У тому ж квітні він заспівав куплет з пісні «Не твоя війна» разом з фронтменом гурту Океан Ельзи, Святославом Вакарчуком на благодійному концерті в київському метро на станції «Золоті ворота». Хоч Лео і не був присутній на цьому концерті, відео, на якому хлопчик у вишиванці співає перший куплет пісні, з’явилось на великому екрані під час виступу ОЕ.

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А днями Лео з Ірпеня знову заспівав для українців. Цього разу він вибрав для виконання пісню «Океана Ельзи» «Човен». «Майже кожна подорож у нас починається з цієї пісні», – написав на своїй сторінці під відео тато маленького українця.

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Нагадаємо, що Лео зі своїм старшим братом переспівали пісню гурту KALUSH – Stefania на підтримку гурту на «Євробаченні-2022»

Фото: @bushasasha