Песню «Океана Ельзи» спел маленький Лео из Ирпеня (Видео)

Маленький Леон Буша из Ирпеня, поразивший мир исполнением песни «Ой в лугу красная калина» в апреле 2022, снова растрогал сеть своим пением. На этот раз малыш спел трпек «Океана Ельзи» — «Човен»

Все помнят волшебного трехлетнего белокурого мальчика, Леона Буша, чье исполнение песни о калине разошлось по миру в апреле 2022. В том же апреле он спел куплет из песни «Не твоя війна» вместе с фронтменом группы Океан Ельзи, Святославом Вакарчуком на благотворительном концерте в киевском метро на станции «Золотые ворота». Хотя Лео и не присутствовал на этом концерте, видео, на котором мальчик в вышиванке поет первый куплет песни, появилось на большом экране во время выступления ОЕ.

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А на днях Лео из Ирпеня снова спел для украинцев. На этот раз он выбрал для исполнения песню «Океана Ельзи» «Човен». «Почти каждое путешествие у нас начинается с этой песни», — написал на своей странице под видео папа маленького украинца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Busha Sasha (@bushasasha)

Напомним, что Лео со своим старшим братом перепели песню группы KALUSH – Stefania в поддержку группы на «Евровидении-2022»

Фото: @bushasasha