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Надя Дорофеева объявила конкурс на лучшую адаптацию ее русскоязычного трека

надя дорофеева

Певица Надя Дорофеева, которая недавно подтвердила информацию о романе с ресторатором Михаилом Кацуриным, в своих соцсетях объявила интересный конкурс. И это не очередной гивэвей, а творческий конкурс для авторов. А точнее для всех желающих, кто хочет попробовать свои силы и адаптировать песню Нади raznocvetnaya на украинский язык.

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«Накануне войны я выпустила трек raznocvetnaya. Но сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой. И именно их не хватает моей песне! — написала певица на своей странице. — Поэтому я объявляю конкурс на лучшую адаптацию трека raznocvetnaya на украинском! Мы представим новую версию песни, и автор получит денежное вознаграждение. Конечно, я познакомлю его с вами!

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Попробовать свои силы может каждый! Для этого нужно заполнить онлайн-форму и отправить свой вариант текста до 3 июля.

В комментариях о желании создать адаптацию уже написали многие творческие украинцы, в частности, певица KOLA, автор популярного хита «Чи разом?».

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