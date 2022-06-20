Борис Джонсон перенес операцию после визита в Киев

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии попал в больницу, сообщает News sky

Борис Джонсон, которому вчера исполнилось 58 лет, перенес операцию в одной из клиник Лондона. По словам официального представителя премьер-министра Британии, хирургическое вмешательство связано с носовыми пазухами чиновника. Операция проходила под общим наркозом и была плановой.

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В настоящее время Борис Джонсон находится дома на Даунинг-стрит, и намерен вернуться к работе в ближайшее время. Пока британский премьер восстанавливается после операции, его обязанности будет выполнять заместитель Доминик Рааб.