Борис Джонсон святкує день народження: привітання від Володимира Зеленського

Сьогодні, 20 червня, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон святкує день народження. Політику виповнюється 58 років. А тому президент України Володимир Зеленський не міг залишити Джонсона, який всіляко підтримую Україну, без привітань.

Набережна імені Бориса Джонсона з’явиться у Василькові

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У своєму Instagram Володимир Зеленський опублікував вітальну сторіз Борису Джонсону. У ній він розмістив фото разом з другом України, яке було зроблено під час одного з візитів політика до Києва під час повномасштабної війни.

«Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, щоб зрозуміти один одного. І які вітають один одного без зайвих слів. З Днем народження, друже @borisjohnsonuk!» – зазначено у сторіз Зеленського.