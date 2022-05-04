Набережна імені Бориса Джонсона з’явиться у Василькові

«Незаміжнім українкам»: Яка небезпека може чекати переселенок при пошуку житла у Великій Британії?
Набережну на річці Стугна у місті Васильків на Київщині перейменують на честь прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонса
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Баласинович нагадала, що британський прем’єр першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні та «підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника».
Васильків вирішив вшанувати не тільки друзів України під час війни з росією, а й запам’ятати символи незламності нашого народу. У місті хочуть встановити ще й пам’ятний знак керамічному півнику, який вцілив разом із кухонною шафкою у зруйнованому будинку в Бородянці та став символом стійкості українців. Конкурс на проєкт пам’ятника півнику оголосили днями.
Фото – Facebook
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