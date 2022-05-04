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Набережна імені Бориса Джонсона з’явиться у Василькові

Набережна імені Бориса Джонсона з'явиться у Василькові

Набережну на річці Стугна у місті Васильків на Київщині перейменують на честь прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонса

Про це повідомила мер Василькова Наталія Баласинович у Facebook. Сама ж набережна нова, її відкрили у вересні 2021 року в День міста. Тепер вона матиме ім’я Бориса Джонса, якого пані мер називає «великим другом України».

Баласинович нагадала, що британський прем’єр першим з європейських лідерів ухвалив рішення надати повномасштабну військову допомогу Україні та «підтримав прагнення нашої країни, нашого народу перемогти російського загарбника».

Набережна імені Бориса Джонсона з'явиться у Василькові

Набережна імені Бориса Джонсона з'явиться у Василькові

Васильків вирішив вшанувати не тільки друзів України під час війни з росією, а й запам’ятати символи незламності нашого народу. У місті хочуть встановити ще й пам’ятний знак керамічному півнику, який вцілив разом із кухонною шафкою у зруйнованому будинку в Бородянці та став символом стійкості українців. Конкурс на проєкт пам’ятника півнику оголосили днями.

Набережна імені Бориса Джонсона з'явиться у Василькові

Фото – Facebook

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