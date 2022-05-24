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Том Круз стал пилотом ВМС США в трейлере фильма «Топ Ган: Мэверик»

Топ Ган Мэверик: смотреть официальный трейлер

Киностудия Paramount представила официальный трейлер экшна «Топ Ган: Мэверик».

«Топ Ган: Мэверик» — смотреть трейлер онлайн:


Новое время требует новых героев и порождает новых врагов. Именно поэтому ВМС США выбрали лучшего из лучших – капитана Пита «Мэверика» Митчела, чтобы научить своих летчиков высшему пилотажу. Мэверику нужно стать наставником и тренером для элиты военных воздушных сил США, ведь их ждет тяжелое сражение. «Думать будешь головой – погибнешь. Поверь мне», – говорит герой Тома Круза в трейлере. Пройдут ли Мэверик и его пилоты эту миссию?

Главные роли сыграли Том Круз и Дженнифер Коннелли.

Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» запланирована на 2 июня 2022 года.

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