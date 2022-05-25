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Крис Гемсворт и Натали Портман в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром»

Тор Любовь и гром: смотреть официальный трейлер

Marvel Studios представили новый трейлер четвертой части фильма «Тор: Любовь и гром».

«Тор: Любовь и гром» — смотреть трейлер онлайн:

«После того, как Тор спас планету в 500-й раз, он отправляется в новое путешествие. Он приходит в форму, вернув телу божественный вид. И после всего он завоевывает свой титул единственного и неповторимого Тора…» – говорится в трейлере.

А затем в ролике встает бывшая подруга скандинавского бога Джейн, ставшая богиней грома. Теперь экскоханным нужно объединиться, чтобы вместе противостоять новому врагу – Горру. Он убежден, что все боги — эгоистические существа, которые приносят людям только боль, поэтому пора избавить мир от них.

Главные роли в фильме сыграли Крис Гемсворт, Натали Портман, Кристин Бэйл, Тесса Томпсон и Тайка Вайтети.

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 6 июля 2022 года.

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