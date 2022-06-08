Суд с Paramount из-за фильма «TOP GUN: MAVERICK» с Томом Крузом

Израильская семья подала в суд из-за фильма с Томом Крузом «Top Gun: MAVERICK»

6 июня в федеральный суд в штате Калифорния подали иск против киностудии Paramount в связи с нарушением авторских прав. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Истцы – Шош и Юваль Йонаи, вдова и сын Эхуда Йонаи, автора статьи в California Magazine, на основе которой был написан сценарий оригинального фильма Топ Ган, вышедший на экраны 1986 года.

Тогда Paramount заключила контракт с Иона, получив разрешение на использование материала. В 2018 году семья Йонаи сообщила киностудию о прекращении контракта с 2020 года.

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Согласно иску киностудия проигнорировала сообщение. Выпустив в 2022 году на экраны фильм-продолжение, который, как утверждает семья Иона, также основывается на оригинальной статье.

В кинокомпании отрицают обвинения в нарушении авторского права и заявляют, что намерены отстаивать свою позицию в суде.

Фото — кадр из фильма, Getty Images

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