Каннский фестиваль 2022: какие украинские фильмы будут представлены

17 мая стартовал Каннский кинофестиваль

Он продлится до 28 мая. В этом году на фестивале будет показано несколько украинских фильмов. Среди них фильмы молодых украинских режиссеров: «Памфір» Дмитрия Сухолиткого-Собчука в программе «Двухнедельник режиссеров» и «Бачення метелика» Максима Наконечного в конкурсе «Особый взгляд». Об этом сообщило Госкино в Facebook.

В честь открытия фестиваля начал работу «Украинский павильон». Он работает в рамках одного из самых больших в мире кинорынков Marché du Film.

Павильон заработал, чтобы показать мощности украинской киноотрасли и возможности для сотрудничества. В этом году его особенностью является обсуждение украинско-российской войны и проведение благотворительного аукциона в поддержку Украины.

Специально для работы «Украинского павильона» подготовлен интерактивный каталог из более 200 украинских проектов и сервисов, которые сейчас может предоставлять зарубежным партнерам наше государство.

Фото — Держкіно, кадр из фильма «Бачення метелика»

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