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Бритни Спирс потеряла ребенка: «Это разрушительное время для родителей»

Бритни Спирс потеряла ребенка: Это разрушительное время для родителей

Известная певица Бритни Спирс потеряла ребенка

Только в апреле она сообщила о своей беременности, а уже 14 мая шокировала поклонников трагическим известием. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

– С глубокой грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любых родителей. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были очень рады поделиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу – наша сила. Мы будем и дальше пытаться расширять нашу прекрасную семью, – написала певица.

Также она попросила в такой трудный момент не донимать ее расспросами о состоянии. Обо всех новостях она будет сообщать в своем профиле. Фанаты Бритни Спирс выразили ей свои соболезнования.

 

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Фото — Instagram @britneyspears

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