Бритни Спирс потеряла ребенка: «Это разрушительное время для родителей»

Известная певица Бритни Спирс потеряла ребенка

Только в апреле она сообщила о своей беременности, а уже 14 мая шокировала поклонников трагическим известием. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

– С глубокой грустью мы должны объявить, что потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это разрушительное время для любых родителей. Возможно, нам следовало подождать с объявлением, пока мы не продвинемся дальше, однако мы были очень рады поделиться хорошими новостями. Наша любовь друг к другу – наша сила. Мы будем и дальше пытаться расширять нашу прекрасную семью, – написала певица.

Также она попросила в такой трудный момент не донимать ее расспросами о состоянии. Обо всех новостях она будет сообщать в своем профиле. Фанаты Бритни Спирс выразили ей свои соболезнования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Фото — Instagram @britneyspears

Читай также:

Kalush Orchestra — Stefania: смотреть онлайн премьеру клипа (ВИДЕО)

Sam Ryder – «Space Man»: все об участнике Евровидения 2022 от Великобритании