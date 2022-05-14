Kalush Orchestra – Stefania: смотреть выступление на Евровидении 2022 онлайн

Украинская группа Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале Евровидения-2022 под номером 6 с песней Stefania

После выступления зал сорвался аплодисментами. В Украине песня Kalush Orchestra – Stefania уже успела стать символом несокрушимости украинского народа. В TikTok под этот трек снимают множество видео об ВСУ, волонтерах, украинцах и украинской культуре. Поэтому и не удивительно, что песня понравилась зрителям по всему миру, а букмекеры прочат украинцам победу на песенном конкурсе.

Смотри выступление Kalush Orchestra – Stefania на Евровидении-2022

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