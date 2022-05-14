Выступление Kalush Orchestra на Евровидение 2022: как это было в финале конкурса

Как выступили Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022, уже известно! Это было феерично! В конце номера музыканты со сцены призвали помочь Мариуполю. Полное выступление Kalush Orchestra на Евровидении 2022 14 мая смотри на сайте Нового канала прямо сейчас!

Отгремел номер Kalush Orchestra с песней Stefania, и можно с уверенностью сказать, что группа достойно представила Украину в финале Евровидения 2022.