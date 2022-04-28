365 дней: Микеле Морроне и Анна Мария Секлюцкая возвращаются во второй части горячей истории

Эту горячую новинку все поклонники итальянского актера и певца Микеле Моррона ждали более двух лет. И вот этот день настал! На Netflix вышел горячий фильм «365 дней: Этот день».

В первом фильме «365 дней», снятом по мотивам одноименной книги польской писательницы Бланки Липински, итальянский мафиози Массимо Торричелли влюбляется в полячку Лауру Белль. Он угоняет девушку и дает ей 365 дней, чтобы она в него влюбилась. Если это не произойдет, он ее отпустит. Но случается так, что Лаура отвечает взаимностью Массимо, после чего начинаются их приключения.

Главные роли в фильме исполнили итальянский актер и певец Микеле Морроне и актриса Анна-Мария Секлютко. Теперь они вернулись с продолжением горячей истории.

Во втором фильме «365 дней: Этот день» нам покажут, как дальше сложилась жизнь горячей парочки. Нас ждет свадьба, сложные семейные драмы с родственниками итальянского мафиози и загадочный мужчина, пытающийся влюбить в себя Лауру любой ценой.

О премьере фильма «365 дней: Этот день» актеры, исполняющие главные роли, объявили в своем Instagram, выложив горячие фото и кадры из картины. Микеле Морроне анонсировал выход фильма своими сексуальными фото из кинопремьеры. А вот Анна-Мария Секлютко показала нарезку кадров по продлению «365 дней».

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