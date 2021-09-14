Микеле Морроне показал стальной пресс

Знаменитость взволновал сердца своих пидписниць

Помните того обольстительного красавца с чувственного фильма «365 дней»? И что это мы спрашиваем такое, конечно, что помните. Актер Микеле Морроне приходит во сне ко всем девушкам, потому что они на ночь листают его Instagram.

Итальянец часто постится в своей соцсети фото и видео, на которых демонстрирует свою прекрасную фигуру — упругие мышцы и рельефный пресс. И вот на днях в Instagram Микеле Морроне опубликовал очередную серию обольстительных снимков топлесс. Звезда сделал несколько селфи, загорая на отдыхе. На нескольких снимках можно увидеть мимишни моменты актера с сыном.

«Я нуждаюсь в солнце. А как насчет тебя?» — подписал пост итальянец.

Игривость Микеле Морроне в соцсети просто заставила его поклонниц ответить, что они нуждаются в нем. Что же, это единственная правильный ответ, когда смотришь в его карие глаза.

Читай также:

Netflix назвал ТОП-5 самых сексуальных актеров

Netflix собирается добавить мобильные игры в свою подписку