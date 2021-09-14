Звезда фильма «365 дней» Микеле Морроне показал стальной пресс (ФОТО)
Знаменитость взволновал сердца своих пидписниць
Помните того обольстительного красавца с чувственного фильма «365 дней»? И что это мы спрашиваем такое, конечно, что помните. Актер Микеле Морроне приходит во сне ко всем девушкам, потому что они на ночь листают его Instagram.
Итальянец часто постится в своей соцсети фото и видео, на которых демонстрирует свою прекрасную фигуру — упругие мышцы и рельефный пресс. И вот на днях в Instagram Микеле Морроне опубликовал очередную серию обольстительных снимков топлесс. Звезда сделал несколько селфи, загорая на отдыхе. На нескольких снимках можно увидеть мимишни моменты актера с сыном.
«Я нуждаюсь в солнце. А как насчет тебя?» — подписал пост итальянец.
Игривость Микеле Морроне в соцсети просто заставила его поклонниц ответить, что они нуждаются в нем. Что же, это единственная правильный ответ, когда смотришь в его карие глаза.
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