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«Испытываю единство, и становится легче»: Макс Барских – о том, почему вступил в ВСУ

Макс Барских – о том, почему вступил в ВСУ

Артист рассказал, как присоединился к рядам защитников Украины

В начале апреля стало известно, что украинский певец Макс Барских вступил в Вооруженные силы Украины. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. Но открыто объяснить свое решение артист решил на днях в интервью украинскому глянцу Vogue.

С начала полномасштабной войны россии против Украины Макс Барских поддерживал Украину и украинцев любым возможным способом: жертвовал деньги, волонтерил и поднимал боевой дух, выступая перед переселенцами. Но желание артистка поддержать Украину зашло дальше, он вступил в ВСУ.

Макс Барских – о том, почему вступил в ВСУ

«Когда я был один, я понимал, что мне некомфортно – и что я могу больше. Я просто места себе не находил. Да, можно помогать дистанционно, но этого недостаточно. Поэтому я решил присоединиться к ВСУ – и теперь я в составе батальона под Киевом. Пока, разумеется, записан как резервист, потому что у меня нет военного опыта. Меня назначили ответственным за снабжение. Верю, что я могу быть полезным в поисках помощи. Одна из главных причин, почему я вступил в ВСУ – это желание поддержать как бойцов, так и каждого, кто никогда не был связан с военным делом, но хочет защищать свою страну и сейчас испытывает страх. Я тоже боялся, и сейчас боюсь, конечно. Но когда я нахожусь на учениях, в батальоне, то чувствую единство, и становится легче. Я верю, что вместе мы непобедимы. Ну и мне лично легче, когда я физически присутствую там, где могу быть полезным. Я иначе не могу. Этот мой дом, мое прошлое, будущее. Это мои близкие. И когда кто приходит и хочет забрать это, для меня он автоматически становится врагом», — пояснил Макс Барских.

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