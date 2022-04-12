Бритни Спирс ждет третьего ребенка!

Звезда объявила о неожиданной беременности

Американская певица Бритни Спирс, недавно освободившаяся из-под опеки своего отца, призналась, что ждет пополнения в семье. 40-летняя артистка родит своему жениху 27-летнему фитнес-инструктору Сэма Асгари малыша. Для знаменитости это будет уже третий ребенок, а вот для его любимого – первенца.

О том, какие Бритин Спирс узнала свою беременность, певица рассказала в своем Instagram.

«Я сбросила столько лишних килограммов для путешествия на остров Мауи, но набрала вес назад. Думала, Боже, что с моим желудком? Муж сказал: нет, ты не беременна, дурочка! Сделала тест и узнала, что у меня будет ребенок», — поделилась звезда.

Также певица призналась, что во время предыдущей беременности она пережила перинатальную депрессию.

«Это тяжело, потому что во время беременности у меня была перинатальная депрессия. Я должен сказать, что это просто ужасно… Женщины тогда об этом не говорили… Некоторые люди считали опасным, если женщина так жаловалась с младенцем внутри, но теперь женщины говорят об этом каждый день… слава Богу, мы не должны держать эту боль в тайне», – написала артистка.

Интересно, что в своем посту Бритни Спирс назвала Сэма Асгари своим мужем. Это наталкивает на мысль о том, что пара, публично объявившая о помолвке, успела тайно жениться.

Напомним, что Бритни Спирс имеет двух сыновей – 16-летнего Шона и 15-летнего Джеймса. Мальчиков артистка родила в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Он получил опеку над сыновьями после развода с певицей, поскольку она была признана недееспособной.

Фото: Getty Images

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