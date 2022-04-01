Oscar de la Renta виставив на аукціон плаття Сари Джессікі Паркер

Дуже приєна новина для шанувальників Сари Джессіки Паркер, серіалу «Секс і місто» та «І просто так…». Дизайнер Oscar de la Renta організував онлайн-аукціон на підтримку України, у межах якого продасть сукню Сари Джессіки Паркер. Акторка одягала її на прем’єру «І просто так…».

Ще тільки перед війною ми додивились продовження легендарного серіалу компанії HBO, як його творці нас підтримують. Бренд запустив аукціон разом із платформою перепродажу Encore. Стартова ціна лота становить 5 тисяч доларів. Усі виручені кошти підуть на користь UNICEF для допомоги Україні. Хіба це не чудово?

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На створення сукні пішло 158 годин. Вона вручну розшита паєтками у формі квіток магнолії. Нижня спідниця з рожевого тюлю – це ода культовій спідниці-пачці Керрі Бредшоу, яку вона носила в першому сезоні серіалу.

– Для мене була честь одягнути цю сукню на прем’єру «And Just Like That…» у грудні минулого року, і я маю честь співпрацювати зі своїми друзями в Oscar de la Renta, щоб тепер продати її на Encore […] Має сенс попрощатися з сукнею таким способом, і з нетерпінням чекаю , щоб побачити, яку шафу вона називатиме домом далі, – поділилася Сара Джессіка Паркер.

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Фото Getty Images

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