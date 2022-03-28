Уилл Смит ударил ведущего премии Оскар 2022

Этот эпизод стал одним из самых скандальных моментов вечера

Мы уже узнали список победителей Оскар-2022. Однако не обошлось без эпатажа и скандала! В прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит дал большую пощечину ведущему награды Крису Року. Все произошло из-за неуместной шутки о его жене, актрисе Джаде Пинкетт Смит.

Крис Рок пошутил об открытых отношениях пары, а также назвал Джаду «Солдат Джейн» из-за ее коротко остриженных волос. Поклонники актрисы знают, что это очень болезненная тема для жены Смита, ведь она борется с алопецией (облысением).

В результате Уилл Смит неожиданно поднялся с места, вышел на сцену и ударил Рока по лицу. Вернувшись на место, Уилл Смит крикнул в адрес Рока следующие слова:

– Не произноси имя моей жены своим гребаным ртом!

В момент ссоры в трансляции выключился звук. После ситуации Рок сказал, что это была «самая скандальная ночь в истории телевидения».

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Уилл Смит на Оскаре — настоящий супермен. Он стал «Лучшим актером», получив первую в своей жизни статуэтку «Оскар».

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