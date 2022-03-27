Оскар-2022: когда и как пройдет церемония награждения кинопремией | Новый канал

Когда состоится Оскар 2022, в каком формате пройдет церемония награждения кинопремии Оскар-2022 и где ее можно будет посмотреть, читай в материале

Ежегодная церемония вручения Оскар — то событие, которого ждет большинство людей мира. Прошлогодняя премия стала первой неординарной, которую провели во времена пандемии. Социальная дистанция и отсутствие некоторых звезд показали, что мир изменился.

Оскар 2022: номинанты на премию

Когда состоится Оскар 2022

Оскар-2022 состоится 28 марта в ночное время для Украины. В прошлом году церемония проходила в новом месте в центре Лос-Анджелеса, в Union Station. Однако в этом году ее решили вернуть в «родной дом» с 2002 года — The Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Об этом пишет издание Vogue.com.

В каком формате пройдет Оскар-2022

Точный формат проведения премии пока не оглашен. Но, вероятно, это не будет «дистанционная история», как с «Золотым глобусом». Академия уже объявила, что руководить шоу будет режиссер Гленн Вайс.

Кто номинанты на премию Оскар-2022?

Всех номинантов на «Оскар-2022» объявят 8 февраля. Однако ожидается, что за «лучший фильм» есть шансы посоревноваться «Силе собаки», «Белфесту», «Дюне», «Королю Ричарду» и «Вестсайдерской истории». А лучшим режиссером может стать Дэни Вильнев, Стивен Спилберг, Кеннет Брана или Джейн Кэмпион.

Среди претендентов на лучшую мужскую роль называют Вилла Смита, Бенедикта Камбербетча, Эндрю Гарфилда и Дензела Вашингтона. А вот из женщин – Оливия Колман, Кристен Стюарт, Леди Гага и Николь Кидман.

Оскар-2022: где можно будет посмотреть

Церемонию награждения кинопремии Оскар-2022 можно будет смотреть онлайн на следующих каналах:

Hulu из Live TV;

Хулу+;

Ютуб ТВ;

ПРЯМОЕ ТВ;

ПОТОК;

Фубо ТВ.

Фото — Getty Images

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