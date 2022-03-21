Дэвид Бекхем отдал свой Инстаграм на день врачу из Харькова

Знаменитость стремится поддержать украинцев

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм на весь день передал в пользование свой Instagram врачу из Харькова, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и собрать средства в поддержку нашего народа. Благодаря такому шагу 71,4 миллиона подписчиков знаменитости смогли увидеть правду о войне, которую начала россия, из уст очевидцев.

«Все привет! Я передаю свои социальные медиа Ирине, руководительнице областного перинатального центра в Харькове, Украина. Там он работает с беременными женщинами, помогая им безопасно родить. Благодаря вашим пожертвованиям были приобретены кислородные генераторы, помогающие новорожденным выжить в сложных условиях. Переходите к моим сторезам, чтобы узнать больше о невероятной работе, которую выполняет Ирина и медработники как она, чтобы спасти жизнь. Пожалуйста, продолжайте поддерживать этих прекрасных людей и благотворительные организации, как ЮНИСЕФ любым способом. Вместе мы действительно можем изменить ситуацию», — заявил Дэвид Бекхэм.

После этого в течение дня 20 марта в сторож знаменитости начала появляться та же врач Ирина, рассказывая как работает перинатальный центр в Харькове во время войны. Она показала, в каких условиях свои первые дни проживают младенцы, поблагодарила за поддержку ЮНИСЕФ и оставила ссылку на пожертвования.

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