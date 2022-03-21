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Собрать денег: Дэвид Бекхэм на день передал свой Instagram врачу из Харькова

Дэвид Бекхем отдал свой Инстаграм на день врачу из Харькова

Знаменитость стремится поддержать украинцев

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм на весь день передал в пользование свой Instagram врачу из Харькова, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и собрать средства в поддержку нашего народа. Благодаря такому шагу 71,4 миллиона подписчиков знаменитости смогли увидеть правду о войне, которую начала россия, из уст очевидцев.

Дэвид Бекхем отдал свой Инстаграм на день врачу из Харькова

«Все привет! Я передаю свои социальные медиа Ирине, руководительнице областного перинатального центра в Харькове, Украина. Там он работает с беременными женщинами, помогая им безопасно родить. Благодаря вашим пожертвованиям были приобретены кислородные генераторы, помогающие новорожденным выжить в сложных условиях. Переходите к моим сторезам, чтобы узнать больше о невероятной работе, которую выполняет Ирина и медработники как она, чтобы спасти жизнь. Пожалуйста, продолжайте поддерживать этих прекрасных людей и благотворительные организации, как ЮНИСЕФ любым способом. Вместе мы действительно можем изменить ситуацию», — заявил Дэвид Бекхэм.

Дэвид Бекхем отдал свой Инстаграм на день врачу из Харькова Дэвид Бекхем отдал свой Инстаграм на день врачу из Харькова

После этого в течение дня 20 марта в сторож знаменитости начала появляться та же врач Ирина, рассказывая как работает перинатальный центр в Харькове во время войны. Она показала, в каких условиях свои первые дни проживают младенцы, поблагодарила за поддержку ЮНИСЕФ и оставила ссылку на пожертвования.

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