Святослав Вакарчук спел в центре для переселенцев

Артист пытается поддержать украинцев, вынужденно покинувших свои дома

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук дал маленький импровизированный концерт во львовском центре, который занимается переселенцами. Об этом стало известно из соцсетей певца.

Прямо среди кроватей в маленьком закрытом стадионе Вакарчук взял в руки гитару и исполнил хит группы «Океан Эльзы» вместе с «Один в каноэ» под названием «Город весны». Люди, которые в то время находились в центре, сидели на зрительных стульях стадиона и слушали артиста.

«Добавить могу только одно — нам всем нужна наша Победа», — подписал свой пост Вакарчук, таким образом, вспоминая волонтерский штаб «Нам нужна победа», который находится в центре.

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