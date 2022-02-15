Таня Пренткович о беременности: «Сначала увидела одну полоску…» (ФОТО)

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Украинская блогерша Таня Пренткович, недавно сообщившая о своей беременности, рассказала некоторые интересные детали своим подписчикам
Пренткович рассказала, что тест сделала случайно и особо не ожидала увидеть положительный результат. Сначала так и увидела одну полоску, продолжила заниматься девичьими делами, мазаться кремчиками, как вдруг проявилась и вторая полоска. И сразу же побежала с радостной новостью к любимому.
Подписчики Тани спросили, знает ли блогерша, а когда именно состоялся момент зачатия. Довольно-таки интимный момент, однако девушка ответила, что по ее подсчетам это произошло на новоселье, когда они с ее парнем Андреем переехали в квартиру. Пренткович даже назвала приблизительную дату – 15 октября.
Кроме того, она поделилась еще одной личной радостью. С момента, как ее парень Андрей узнал о беременности, каждую свободную минуту он разговаривает с ребенком в животе.
Фото @tanyaprentkovych
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