Марув беременна! Фото певицы с животиком

Певица MARUV объявила, что беременна! Смотри фото, где счастливая будущая мамочка позирует с животиком

Ми-ми-мишные новости! Стало известно, что поп-исполнительница MARUV и ее супруг — pr-менеджер Александр Корсун — впервые станут родителями. Об этом объявила сама артистка сегодня, 15 февраля, в день своего рождения. Она опубликовала несколько фото с заметно округлившимся животиком, и написала:

«‎Та-дам! У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с в ожидании малыша — считаю это самым потрясающим подарком!»‎

MARUV беременна! Фото певицы с животиком

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Новость о том, что MARUV беременна, буквально подорвала социальные сети. Подписчики поп-исполнительницы бурно отреагировали на ее публикацию, и засыпали ее страницу в Instagram теплыми словами и пожеланиями всего наилучшего. К поздравлениям присоединились и звездные коллеги MARUV, в том числе: Соня Плакидюк, Леся Никитюк, Татьяна Решетняк, Анатолий Анатолич и другие.

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