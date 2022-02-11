Евровидение 2022: все песни участников Нацотбора в Украине

Смогут ли люди и динозавры сосуществовать в трейлере фильма «Мир Юрского периода 3: Доминион»
Все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 можно послушать прямо сейчас на сайте Нового канала! Один из этих треков прозвучит на международной арене, поэтому скорее включай их и выбирай наиболее понравившиеся
Меломаны со всего мира уже вовсю готовятся к главному музыкальному празднику года — конкурсу Евровидение 2022! Международные песенные соревнования пройдут в Турине, столице региона Пьемонт на юге Италии. Первый и второй полуфиналы запланированы на 10 и 12 мая, а грандиозный финал — на 14 мая.
Украина активно готовится к участию в международном песенном конкурсе Евровидение 2022. Уже в субботу, 12 февраля, пройдет финал Нацотбора на Евровидение 2022, в котором определят представителя на песенный конкурс от Украины. Кстати, в этом году Украина изменила формат выбора своего представителя на Евровидении. Поэтому следить за новостями стоит очень внимательно!
Евровидение-2022: когда состоится нацотбор и имена участников конкурса
«Евровидение-2022»: где и когда смотреть финал нацотбора на конкурс
На создание трека GIRLZZZZ участницу Нацотбора на Евровидение 2022, певицу Роксолану вдохновила украинская народная песня «Летіла зозуля». Что из этого вышло, слушай прямо сейчас:
Украинская группа Cloudless участвует в Нацотборе на Евровидение уже во второй раз. Слушай песню All be alright out now, с которой коллектив попытает свою удачу в этом году:
Украинская группа Our Atlantic объединила в своей конкурсной песне «Моя любов» несколько стилей — поп, диско, соул и «усатый фанк» 70-х. Своим треком музыканты пытаются привлечь внимание к актуальной теме абьюза. Что из этого вышло, слушайте прямо сейчас:
Пока еще официального релиза трека для Нацотбора на Евровидение 2022 года не было, но Kalush Orchestra порадовали своих фанатов хотя бы отрывком своего творения. Слушайте и ждите полного трека «Стефанія» 11 февраля:
В свою песню Hear My Words артист Barleben вложил очень важный смысл. он поет о том, что даже в трудные времена нужно помнить о любви, ведь она может изменить все и побуждать к действиям. Слушайте сейчас:
В 2019 году Michael Soul стал финалисом национального отбора на Евровидение 2019 в Беларуси, а теперь он попробует свои силы в украинском Нацотборе с песней Demons. Предлагаем послушать:
Alina Pash сразится за право представлять Украину на Евровидении 2022 с песней Shadows Of Forgotten Ancestors («Тіні забутих предків»), которая записана двумя языками — украинским и английским. Главный посыл песни передает одну из его строк: «Пам’ятайте своїх предків, але пишіть власну історію».
Молодой певец Wellboy попробует свои силы на Нацотборе на Евровидение с песней Nozzy Bossy. Как рассказал артист, этот трек о силе земли, о силе села, обо всех босоногих людях, идущих по этой планете.
«Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайф. И эта песня — обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей», – поделился Wellboy.
Фото: @eurovision.ua
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