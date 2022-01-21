Аліна Паш отримала мужінародну музичну премію

Співачка, яка приймає участь у Нацвіборі на Євробачення 2022, здобула перемогу у міжнародній премії для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022

«Бути літати вище і вище! Дякую за крила! Повертаючись додому, наповнена любов’ю«, – написала Аліна Паш на своїй сторінці в Instagram.

Церемонія нагородження відбулася ввечері 20 січня під час однієї з ключових подій музичної індустрії – фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені, Нідерланди.

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Аліну Паш та інших переможців Music Moves Europe Awards було обрано експертним журі, до складу якого увійшли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) і почесний член журі – українська реперка alyona alyona, переможниця минулого року у номінації Public Choice 2021.

За словами журі MMEA 2022, було надзвичайно – відкривати так багато талановитих європейських артистів, відмітивши, що Аліна Паш «справді захоплююча та унікальна артистка… можна відразу сказати, які цінності вона відстоює».

Серед переможців премії також Denise Chaila (Ірландія), Дeva (Угорщина), Meskerem Mees (Бельгія), Mezerk (Франція) і Blanks (Нідерланди). Престижну нагороду від журі Grand Jury Prize було присуджено Meskerem Mees, а нагороду Public Choice за результатами голосування публіки отримала одна з номінанток цього року – Ladaniva (Вірменія).