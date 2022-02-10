MamaRika показала, как кормит сына грудью: личные фото

Украинская певица MamaRika постепенно все больше и больше подпускает фанатов к новой и личной теме – своему материнству

В одном из интервью она рассказала, что ей изначально трудно было отважиться показать своего сына Давида. MamaRika решила делать это постепенно, сначала ручку, ножку, потом головку, всего сына, но пока без лица.

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На этот раз певица решила подпустить поклонников еще поближе и выложила фото, как кормит Давида грудью. Наверное, мало кто из современных мама решится на такое, ведь некоторые даже не могут покормить ребенка в кафе/ресторане. А о том, чтобы показать процесс на фото в соцсетях — и говорить нечего.

Однако MamaRika современная мама и показывает свою жизнь такой, как она есть. За эту откровенность поклонники ее и любят.

Фото @mamarika_official

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