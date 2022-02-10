«Футурама» возвращается! Hulu заказал производство культового мульти нулевых

Стриминговый сервис Hulu собирается запустить в производство анимационный научно-фантастический комедийный сериал для взрослых «Футурама». Об этом сообщает издание Variety.

Онлайн-кинотеатр собирается вернуть оригинальных культовых персонажей и озвучивших их актеров. В частности, известно, что Билл Вест будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал – Лилу. Также к актерскому составу присоединились Лорен Том, Фил ЛаМарр, Дэвид Херман, Тресс МакНилл и Морис Ламарш. Продюсерами выступили Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

Свое участие еще не подтвердил актер Джон Ди Маджио, озвучивший Бендера. Если звезда не согласится вернуться, персонаж Бендер переделают.

«Что мне нравится в анимации, то это то, что успешное шоу может сделать паузу, а затем восстановиться спустя годы, даже на другой платформе, и продолжиться с того места, где оно было остановлено. «Футурама» – одно из таких шоу», – сказала Марси Пройетто, глава 20th Television Animation. – «Волнение от Hulu по поводу возвращения гениального произведения Мэтта и Дэвида для совершенно новых эпизодов было зашкаливающим. Я восхищаюсь тем, что эта невероятная команда сможет рассказать больше историй, и наша команда Planet Express переживает больше общих приключений. Это победа для фанатов, которые любили шоу с самого начала и для тех, кто теперь откроет для себя его впервые».

В производство анимацию запустят уже в феврале 2022, а вот на экраны любимое шоу выйдет в 2023 году.

Напомним, что «Футурама» фокусируется на жизни 25-летнего разносчика пиццы Филиппа Фрая, случайно замерзающего 31 декабря 1999 года и просыпающегося через 1000 лет с новым началом жизни и новой компанией друзей — крутой, но милой одноглазой мутанткой Лилой который любит много пить, курить сигары и воровать все, что не убито. «Футурама» начала выходить на телеканале Fox в 1999 году, затем на Cartoon Network, а с 2008 по 2013 год ее транслировали на Comedy Central.

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